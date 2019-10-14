Будем здоровы
Итальянская диета омолаживает
Исследования итальянских специалистов доказали важность питания в сохранении молодости..
Научные сотрудники из Италии составили рацион питания для желающих оставаться молодым как можно дольше. По их мнению в рацион каждого человека нужно включать белки, витамины А и С, фолиевую кислоту и антиоксиданты.
Жители Италии редко пьют сладкую газировку и предпочитают готовить блюда из местных продуктов.
Диетологи рекомендуют употреблять не менее 1,1 грамма белка на килограмм веса – эта мера позволит сохранить достаточную мышечную массу.
Эксперты отмечают важность завтрака. С утра нужно пить свежевыжатый сок из красного грейпфрута и есть небольшую горсть орехов. Это позволит организму получить необходимый заряд витамина С.
Средняя продолжительность жизни итальянских мужчин составляет 77,2 года, а женщин – 82,8. Несколько лет назад американские ученые, заинтересовавшись низким процентом сердечно-сосудистых и раковых заболеваний среди обитателей Апеннин, провели исследование и пришли к выводу, что многим болезням не дают развиваться спагетти, помидоры, красное вино и жгучий красный перец ("пеперончино"), которые итальянцы любят больше всего на свете и ежедневно с удовольствием поглощают в больших количествах.
Ученые нашли еще одно небольшое различие в питании итальянских долгожителей: при приготовлении блюд они обильно используют розмарин, и вторым по популярности продуктом являются анчоусы..
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