Будем здоровы

Научные сотрудники из Италии составили рацион питания для желающих оставаться молодым как можно дольше. По их мнению в рацион каждого человека нужно включать белки, витамины А и С, фолиевую кислоту и антиоксиданты.

Жители Италии редко пьют сладкую газировку и предпочитают готовить блюда из местных продуктов.

Диетологи рекомендуют употреблять не менее 1,1 грамма белка на килограмм веса – эта мера позволит сохранить достаточную мышечную массу.

Эксперты отмечают важность завтрака. С утра нужно пить свежевыжатый сок из красного грейпфрута и есть небольшую горсть орехов. Это позволит организму получить необходимый заряд витамина С.

Средняя продолжительность жизни итальянских мужчин составляет 77,2 года, а женщин – 82,8. Несколько лет назад американские ученые, заинтересовавшись низким процентом сердечно-сосудистых и раковых заболеваний среди обитателей Апеннин, провели исследование и пришли к выводу, что многим болезням не дают развиваться спагетти, помидоры, красное вино и жгучий красный перец ("пеперончино"), которые итальянцы любят больше всего на свете и ежедневно с удовольствием поглощают в больших количествах.

Ученые нашли еще одно небольшое различие в питании итальянских долгожителей: при приготовлении блюд они обильно используют розмарин, и вторым по популярности продуктом являются анчоусы.

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