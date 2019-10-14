Вычет налога на прибыль с платежей, которые производятся во время расчетов за садовые и огороднические объединения, отменен.

Нужно производить удержание денежных средств с платежей, которые вносят в садовые и огороднические объединения россияне.

Президент страны Владимир Владимирович Путин утвердил соответствующий закон.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Товарищества освобождены от уплаты налога на прибыль на сумму взносов их членов. Для индивидуальных садоводов в Налоговом кодексе это не было прописано.

Документ вступает в силу через месяц после опубликования. Сейчас лица, которые занимаются садоводством и огородничеством индивидуально, должны вносить плату за приобретение, создание и содержание имущества общего пользования, за текущий и капитальный ремонт.

В апреле депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект о налоговых льготах для садоводов и огородников. Они предложили уточнить понятие объекта недвижимости, который относится к жилому дому.

1 января 2019 года вступил в силу закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества". В нем определяются понятие объекта индивидуального жилищного строительства и правила застройки участков. Также закон регулирует отношения в садовых некоммерческих товариществах.

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