Новости Москва Инфо

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Версия о новой холодной войне не оправдала себя
Владимир Владимирович Путин сделал заявление о том, что это не входит в планы российского государства..
На вопрос журналистов о новой холодной войне Владимир Путин
выразил уверенность, что такое событие в самой меньшей степени затронет Россию,
если вообще это может случиться.
Владимир Владимирович Путин выразил надежду, что второй холодной войны не будет.
Президент России выступил с заявлением на эту темы во время интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia.
Не хотелось бы. Во всяком случае, Россию это затронет в наименьшей степени, потому что, как я уже сказал, перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых пока нет ни у кого в мире, у нас есть.
Путин отметил разницу в расходах на оборону в странах, отметив, что Россия сейчас находится на седьмой строчке по этому показателю. Он добавил, что лидирующую строчку занимает США, они тратят на эти цели свыше 700 миллиардов долларов. При этом у России оборонные расходы колеблются в районе 48 миллиардов долларов.
Глава государства отметил, что даже при таких позициях у России существует такое оружие, которого "нет ни у кого в мире", уточнив, что это благодаря целенаправленной работе на важных направлениях.
"Надо отдать должное нашим специалистам за умение определить эти направления и сконцентрировать ресурсы", – добавил Путин..
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