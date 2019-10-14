Новости Москва Инфо

На вопрос журналистов о новой холодной войне Владимир Путин выразил уверенность, что такое событие в самой меньшей степени затронет Россию, если вообще это может случиться.

Владимир Владимирович Путин выразил надежду, что второй холодной войны не будет.

Президент России выступил с заявлением на эту темы во время интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia.

Не хотелось бы. Во всяком случае, Россию это затронет в наименьшей степени, потому что, как я уже сказал, перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых пока нет ни у кого в мире, у нас есть.

Путин отметил разницу в расходах на оборону в странах, отметив, что Россия сейчас находится на седьмой строчке по этому показателю. Он добавил, что лидирующую строчку занимает США, они тратят на эти цели свыше 700 миллиардов долларов. При этом у России оборонные расходы колеблются в районе 48 миллиардов долларов.

Глава государства отметил, что даже при таких позициях у России существует такое оружие, которого "нет ни у кого в мире", уточнив, что это благодаря целенаправленной работе на важных направлениях.

"Надо отдать должное нашим специалистам за умение определить эти направления и сконцентрировать ресурсы", – добавил Путин.

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