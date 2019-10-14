Московская сцена

В течение года по всей Москве проходили отборочные этапы Вокального Проекта «Кубок Москвы по Караоке_2019» и вот долгожданный финал! Более 200 участников было прослушано на конкурсных площадках Москвы. Жизнь длиною в год. Этот год показал много талантов, людей разных профессий, не имеющих музыкального образования. И только 22 лучших участника прошли в финал проекта. В жюри, этим вечером, были замечены : легендарная группа «ВОСТОК»; поэты песенники Владимир Ильичёв и Евгений Грушевский; продюсер Станислав Берестовский; певица, поэт-песенник, актриса театра и кино, ведущая - Кристен Тю;певица Luigina,звёздный гость из Нигерии Экунраво; и др продюсеры, представители бизнеса, партнёры и друзья конкурса. По итогам финала были определены победители Вокального Проекта «Кубок Москвы по Караоке_2019» в званиях -Чемпионы Москвы, Вице-Чемпионы Москвы и Бронзовые призеры.Впервые, это было сделано в двух возрастных категориях : с 18 до 35 лет и с 36 лет до 70 лет.



Все участники были награждены дипломами финалистов и памятными золотыми медалями «За веру в победу». Партнеры Международной Ассоциации Караоке и Вокального Проекта «Кубок Москвы по Караоке_2019» предоставили конкурсантам обилие ценных призов и подарков. Наши партнеры : Туристическая компания «Royal Trevel», подарила каждому финалисту сертификат на 5 дневное проживание в Турцию в 5 звёздочном отеле. Салон красоты «QuattroStili» подарил всем конкурсантам денежные сертификаты в размере 3000р.,5000р.,15000р. Студии Ideal красоты «Ни пуха» подарила сертификаты на различные процедуры.Наш партнер - компания «ГОРОДЕЦ ТУР» подарила билеты на туристическое посещение Городецкого краеведческого музея Нижегородской области. Наш партнер - Школа иностранных языков BEYOND YOUR LIMITS (Бэ эль Инглийш) предоставила вводный курс обучения финалистам проекта. Загородный отель “Волынь” ,который находится в Псковской области на берегу Жижицкого озера, подарил бесплатное проживание для победителей. Гламурный подарок от нашего партнера Романа Голденберг, публикация в глянцевом журнале «Show Womens». Замечательные подарки и денежные призы от салонов красоты «QuattroStili»и barbershopа «MR RiDHT». Наш партнер компании «АРТ ЦЕХ» подарил приглашение всем финалистам пройти кастинг в кино и мьюзикл. Наш Партнер, независимый кандидат в президенты Василий Пугачёв подарил замечательные авторские песни, запись песни под ключ, а так же публикации в ряде глянца и много других подарков. И на десерт, огромные 50% скидки на покупку караоке системы «Evolution», получили все победители Вокального Проекта «Кубок Москвы по Караоке_2019» от наших генеральных партнеров «Studio EVOLUTION». В результате 3 часового вокального марафона места распределились следующим образом: в 1-й возрастной категории от 18-35лет Бронзовыми призерами, занявшие 3 место, стали Шах Шукур и Инна Кушпова. Вице-Чемпионами, занявшие 2 место,стали Андрей Вансович и Кристина Авдалян, а Чемпионами - Победителями Вокального Проекта «Кубок Москвы по Караоке_2019» в 1-й возрастной категории от 18-35лет стали Тимур Зайнашев и Мария Евдокимова! Но самая сильная борьба за места состоялась во 2-й возрастной группе от 36-70 лет.Бронзовыми призерами, занявшие 3 место, стали Дмитрий Малиновский и Ксения Земляникина. Вице-Чемпионами, занявшие 2 место,стали Владимир Михин и Наталья Шуклина, а Чемпионами - Победителями Вокального Проекта «Кубок Москвы по Караоке_2019» во 2-й возрастной группе от 36-70 лет стали Карина Че и Ваак Хован. И именно они получили гран –при проекта и призы от компании « Evolution» в виде замечательных радио микрофонов.



По правилам проекта «Кубок Москвы по Караоке», именно чемпионам и вице-чемпионам предоставляется возможность представить Москву на Чемпионате России по караоке «КАРАОКЕ БЕЗ ГРАНИЦ».



Поздравляем победителей Вокального Проекта «Кубок Москвы по Караоке_2019» и всех участников финала! Каждый из вас проявил себя, как талантливая личность! Все были достойны победы! Именно потому, хочется вам пожелать не останавливаться на достигнутом и идти только вперед! Отдельное спасибо хочется сказать партнерам проекта, которые предоставили достойные призы нашим конкурсантам. А мы сразу переходим в новый сезон_2020, где море всего нового и интересного, еще больше призов, подарков, и сюрпризов!



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