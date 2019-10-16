Новости Москва Инфо

Барическая пила - это резкий скачок атмосферного давления. Такая тенденция отрицательно влияет на метеозависимых людей. Причиной возникновения барической "пилы" стал антициклон, перемещение которого происходит на севере Центральной России. Атмосферное давление в его центре повысится до 1028 гектопаскалей (чуть более 771 миллиметра ртутного столба), что выше вчерашних показателей на 20−25 гектопаскалей.

В среду, 16 октября, антициклон вновь сменится циклоном, который подойдет к столичному региону с запада. С его приближением атмосферное давление начнет падать. Оно достигнет минимума в 1012 гектопаскалей (примерно 759 миллиметров ртутного столба) завтра вечером, а затем вновь начнет расти.

В условиях нестабильного давления и переменчивой температуры воздуха метеозависимым и имеющим хронические заболевания людям посоветовали внимательно следить за своим здоровьем. В частности, тем кто страдает гипертонической болезнью, бронхиальной астмой и стенокардией, в этот период стоит снизить физические нагрузки.

"Сердечникам" врачи рекомендовали измерять давление два-три раза в день. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что ночь с 14 на 15 октября показала "обратный ход" температур: ночью было теплее, чем днем.

В Москве столбики термометров поднялись до 17,2 градуса, а в Кашире – до 18,1 градуса. По словам синоптика, прошлая ночь стала самой теплой с начала сентября.

На этой неделе москвичей едва ли ждет серьезное и окончательное похолодание. В Европейскую часть России по-прежнему поступают теплые и влажные воздушные массы из Северной Атлантики. Под их влиянием температурный фон будет превышать климатическую норму середины октября на четыре–семь градусов, считают эксперты.

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