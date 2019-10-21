Московская сцена

В эти дни за призовые места , звание Чемпионов России по караоке «КАРАОКЕ БЕЗ ГРАНИЦ 2019» , а так же за дальнейшее право представлять Россию на крупнейших международных соревнованиях, поборются представители Новосибирска, Красноярска, Калининграда, Краснодара, Астрахани, Ростова-на-Дону, Татарстана, Московской области, Москвы и впервые в Чемпионате принимают участие лучшие караоке исполнители из дружественного Приднестровья..Чемпионат России по караоке – это Национальный конкурс среди любителей караоке, благодаря которому лучшие исполнители участвуют в международных караоке мероприятиях, отстаивая честь страны. Уже в ноябре 2019 года победители поедут в Стокгольм на Международный Чемпионат « ISING», весной представят страну на Чемпионате Европы по караоке ,а уже в ноябре 2020 представят Россию на Чемпионате Мира по караоке «TALANT QUEST INTERNATIONAL» в США в ЛАС-ВЕГАСЕ. В составе жюри конкурса: звёзды Российской эстрады, известные политики, участники и победители прошлогодних Чемпионатов России, Мира, и Европы по караоке, а также партнёры и спонсоры мероприятия. Именно они определят и назовут имена новых Чемпионов РОССИИ по караоке и вице-чемпионов впервые за время проведения Чемпионата в двух возрастных категориях с 18-до 35 лет и с 36 лет до 70!,а также в номинации «ДУЭТ»,как того и требует регламент конкурса.



Гости и члены жюри: Ян Марти, Андрей Ковалёв, Константин Крымский, финалист «Новой Волны2019»Виктор Балан, Константин Бубнов, Александр Шаганов, легендарный продюсер Алексей Мускатин, бронзовый Чемпион мира по караоке 2011 Владимир Пак, поющая ведущая Кристен Тю, группа Подиум, Наталья Соловей, поэт песенник Владимир Ильичёв, и другие. А также представители крупного бизнеса и политические деятели.



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До скорой встречи, друзья!

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