В Госдуме предложили разработать методическое пособие с номерами телефонов, куда смогут обратиться пострадавшие от семейного насилия. В будущем может появиться и закон о профилактике домашнего насилия.

Маргарита Грачева признается, что обращалась в полицию перед тем, как муж из ревности отрубил ей кисти рук, однако помощи она так и не получила. Ее мужа посадили, однако спокойствие лишь временное. "Я боюсь за свое будущее, когда выйдет мой бывший муж, и нет никакой защиты со стороны правоохранительных органов", – рассказала женщина.

Согласно законопроекту о профилактике домашнего насилия, мужу Маргариты запретили бы к ней приближаться. Противники такой меры говорят о нарушении права частной собственности.

"Судебное предписание никого права собственности не лишает, просто нельзя приближаться к жертве. Да, ему нельзя находиться в этом доме, но вместо этого он работает над собой на психологических курсах", – объясняет правозащитник Алена Попова.

При этом некоторые считают, что в ситуации с домашним насилием виновата жертва. "Женщина должна, если она нормальная женщина – не злить мужчину, – не доводить до агрессии. Чем больше придумывается вмешательство государства в семью – тем больше страдает семья, тем больше страдают дети", – считает жена Германа Стерлигова Алена.

По официальной статистике МВД России, только с начала 2019 года в стране было зафиксировано более 200 тысяч преступлений против личности. Речь идет об убийствах, причинении тяжкого вреда здоровью, изнасилованиях. Точно подсчитать, сколько людей страдает от домашнего насилия – очень сложно, поскольку 80 процентов жертв не обращаются в полицию.

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