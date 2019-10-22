Здесь интересно

Выставку «Авангард. Список №1. К 100-летию Музея живописной культуры» представили в здании Государственной Третьяковской галереи на ул. Крымский Вал.



Для широкого круга зрителей выставка будет доступна с 23 октября 2019 года.



«Это - выставка, подготовка которой заняла несколько лет серьезнейших исследований, архивных изысканий, переговоров. На самом деле, эта выставка для Третьяковской галереи этапная и принципиальная. Мы открываем ее 21 октября 2019 г. в ознаменование 100-летия создания, без преувеличения, первого государственного музея современного искусства в мире. Это был музей, который был открыт в Москве 22 октября 1919 г., музей с 1924 г. стал филиалом Третьяковской галереи», -рассказала генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

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