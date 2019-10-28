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Происшествия

Возгорание в тоннеле

Фото: ЦОДД

Возгорание в тоннеле

M24.ru 28 октября 2019г., 11:33

Ограничения в движении возникли из-за задымления в автомобиле.

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В Кутузовском тоннеле в Москве задымился автомобиль. К настоящему времени возгорание ликвидировано, однако движение на участке затруднено.

Кутузовский тоннель – внешняя сторона. Задымился автомобиль, уже потушили. На месте работают оперативные службы, пострадавших нет. В ведомстве уточнили, что возможны ограничения движения.

На данный момент трафик в столице оценивается в два балла. Из-за многочисленных мелких ДТП медленно едет внутренняя сторона МКАД от Варшавского шоссе до Профсоюзной улицы. Авария с участием грузовиков случилась на 34-ом километре дороги.

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Москва-Инфо
   