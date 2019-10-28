Происшествия

Продолжительность рекламных роликов, транслируемых при подключении к сети Wi-Fi в метро Москвы, сократилась до 20 секунд.

Опция быстрого доступа к сети разработана для тех пассажиров, которые совершают пересадки или короткие поездки. На странице подключения пассажиры могут выбрать между длинной интернет-сессией и доступом в сеть на семь минут.

Продолжительность рекламы для быстрого доступа уменьшилась вдвое. Теперь пользователям будут показывать только одно рекламное видео и один графический баннер. Просмотр рекламы занимает не больше 20 секунд, отмечают в компании.

Первыми новую опцию протестировали пассажиры Кольцевой и Сокольнических линий. Более четверти пользователей выбирали короткий доступ. "Не все пассажиры метро нуждаются в длительной интернет-сессии. Многие совершают короткие поездки, и просмотр рекламы занимает для них слишком много времени", – заключили в пресс-службе.

Ранее порядка 2,5 тысяч новых точек городского Wi-Fi установили в студенческих общежитиях Москвы. Пользователями городского Wi-Fi стали студенты РУДН, МГИМО, МИСиС, МГТУ имени Баумана, РГГУ, МГМУ имени Сеченова и ряда других образовательных учреждений.

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