Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в вооруженном нападении на клиента банка. Двое мужчин похитили сумки с девятью миллионами рублей. По информации ГУ МВД РФ инцидент произошел на улице Зацепский Вал в районе Павелецкой площади.

На жителя столицы, который вышел из отделения одного из банков, напали неизвестные. Они несколько раз выстрелили в воздух, избили мужчину, затем отобрали у него две сумки. Было возбуждено уголовное дело о разбое.

Подозреваемых удалось задержать на улице Маршала Бирюзова. Сейчас они заключены под стражу.

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