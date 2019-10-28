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Происшествия

Чужая ноша не тянет

Фото: МВД РФ

Чужая ноша не тянет

M24.ru 28 октября 2019г., 12:17

Неизвестные избили и ограбили клиента банка.

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В Москве задержали подозреваемых в вооруженном нападении на клиента банка. Двое мужчин похитили сумки с девятью миллионами рублей. По информации ГУ МВД РФ инцидент произошел на улице Зацепский Вал в районе Павелецкой площади.

На жителя столицы, который вышел из отделения одного из банков, напали неизвестные. Они несколько раз выстрелили в воздух, избили мужчину, затем отобрали у него две сумки. Было возбуждено уголовное дело о разбое.

Подозреваемых удалось задержать на улице Маршала Бирюзова. Сейчас они заключены под стражу.

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Москва-Инфо
   