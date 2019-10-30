Московская сцена

30 октября состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Государственным академическим русским хором имени А.В.Свешникова и Российской таможенной академией.

Со стороны Таможенной академии Мантусов Владимир Бадьминович, начальник академии. Со стороны хора, директор Саргиджян Александр Сергеевич и художественный руководитель хора, дирижер Евгений Кириллович Волков. Сотрудничество Госхора и Таможенной академии – пилотный просветительский проект в рамках инициативы возрождения практики культурного шефства над студенческими и трудовыми творческими коллективами. Профессиональные хормейстеры и дирижеры проводят занятия с талантливыми студентами не только ради их эстетического воспитания и популяризации лучших образцов хорового искусства, но и ставят вполне осязаемые и понятные для амбициозных молодых людей цели – участие и победы в международных и всероссийских музыкальных конкурсах. Более 70 студентов-первокурсников уже изъявили желание участвовать в хоровой самодеятельности Таможенной академии под шефским руководством Госхора им. А.В. Свешникова.

Подписание документов прошло в киноконцертном зале Российской таможенной академии по адресу г. Люберцы, Комсомольский проспект, д. 4.

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