Будем здоровы

Опасность заболевания корью для людей различных возрастных категорий велика. Специалисты предупреждают, что инфекционная болезнь может стать причиной смертельного исхода любого человека в мире. Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по профилактике кори, которая является заразной инфекцией.

Заболевание, в том числе среди детей раннего возраста опасно своими осложнениями. Чаще всего они развиваются у детей до пяти лет и у взрослых старше 20 лет. Главным и наиболее эффективным средством профилактики кори является вакцинопрофилактика. После двукратного введения вакцины, также как и после переболевания корью, в 95% случаев формируется стойкий длительный иммунитет к этой инфекции. Детям прививка делается в возрасте одного года и в шесть лет.

В пресс-службе уточнили, что если вакцинацию не сделали в детстве, то она проводится взрослым также в два этапа с разницей в три месяца. Также делается иммунизация против кори по эпидемическим показаниям. Она проводится тем, кто имел контакт с больным корью (при подозрении на заболевание), не болевшим корью ранее, не привитым, привитым однократно – без ограничения возраста.

Более 43 миллионов граждан России сделали прививку от гриппа в нынешней компании по вакцинации. Известно, что по состоянию на 25 октября нынешнего года за счет средств федерального бюджета привито 12 миллионов детей и 26,5 миллиона взрослых. С помощью других источников вакцинацию прошли более 4,8 миллиона человек.

В сезоне 2019-2020 годов задействовано несколько эффективных и безопасных отечественных трехкомпонентных вакцин, а также четырехкомпонентная вакцина, применяемая только для взрослых. Поставка препаратов осуществлена Национальной иммунобиологической компанией во все регионы страны. В нынешнем сезоне министром здравоохранения Вероникой Скворцовой была поставлена задача привить не менее 45% совокупного населения России.

.