Политика
Продолжаются вариации на тему материнского капитала в ГД
Госдума приняла к рассмотрению законопроект о покупке многодетными семьями автомобилей..
Документ, вынесенный на рассмотрение позволяет многодетным семьям использовать возмоность покупки автомобиля российского производства стоимостью до одного миллиона рублей на средства материнского капитала.
По мнению авторов инициативы, закрепление такого права в законодательстве позволит обеспечить "единообразие нормативного регулирования на всей территории России" и повысить социальную защищенность многодетных семей.
Проблему контроля целевого расходования материнского капитала предлагается решить за счет постановки машины на регистрацию, а также проведения ежегодного технического осмотра в течение трех лет после покупки автомобиля.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству распространить действие материнского капитала на оплату услуг по подключению жилых домов к коммуникациям.
Кабмину необходимо изучить вопрос и определить, можно ли направлять средства материнского капитала на газификацию домов, подключение к централизованным системам водоснабжения. Кроме того, планируется оценить перспективы водоотведения или прокладки автономных систем..
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