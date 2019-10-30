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Политика

Продолжаются вариации на тему материнского капитала в ГД

Фото: depositphotos/dmitrimaruta

Продолжаются вариации на тему материнского капитала в ГД

M24.ru 30 октября 2019г., 16:33

Госдума приняла к рассмотрению законопроект о покупке многодетными семьями автомобилей.

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Документ, вынесенный на рассмотрение позволяет многодетным семьям использовать возмоность покупки автомобиля российского производства стоимостью до одного миллиона рублей на средства материнского капитала.

По мнению авторов инициативы, закрепление такого права в законодательстве позволит обеспечить "единообразие нормативного регулирования на всей территории России" и повысить социальную защищенность многодетных семей.

Проблему контроля целевого расходования материнского капитала предлагается решить за счет постановки машины на регистрацию, а также проведения ежегодного технического осмотра в течение трех лет после покупки автомобиля.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству распространить действие материнского капитала на оплату услуг по подключению жилых домов к коммуникациям.

Кабмину необходимо изучить вопрос и определить, можно ли направлять средства материнского капитала на газификацию домов, подключение к централизованным системам водоснабжения. Кроме того, планируется оценить перспективы водоотведения или прокладки автономных систем.

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