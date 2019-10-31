Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об усилении присутствия НАТО в Черном море. Швыткин отметил тот факт, что наблюдается увеличение проводимых различными странами учений в акватории Черного моря.

Поведение альянса "настораживает российскую сторону в части эскалации напряженности в акватории Черного моря" по мнению российских военных. Швыткин уверен, что российская группировка сил "готова отразить любую агрессию и ответить на провокации".

По словам Столтенберга, ситуация в Черном море имеет важное стратегическое значение для НАТО, и альянс увеличивает присутствие в Черноморском регионе. Ранее Генсек НАТО заявил, что присоединение Крыма к России обусловлено усилением конкуренции между сверхдержавами.

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