Здесь интересно

По информации, которую предоставили в оргкомитете цикла московских уличных мероприятий, столичный фестиваль начнется второго и завершится четвертого ноября на территории двадцати одного парка.



Для гостей подготовили более 40 выступлений творческих коллективов, более 30 творческих мастер-классов, 32 конкурса и викторины, которые посвящены культуре и истории народов России. Также москвичей и гостей города ждут экскурсии, квесты и флешмобы. Все мероприятия бесплатны.

4 ноября в Саду "Эрмитаж" с 14.00 до 16.00 будет работать мастерская перевоплощений и тематическая фотозона. Для посетителей подготовили мастер-класс по созданию образов и с изображением элементов народного костюма. Также пришедшим расскажут об играх разных эпох.

В парке "Зарядье" 4 ноября запланирована масштабная программа. В холле Медиацентра и "Заповедном посольстве" праздник пройдет с 12.00 до 18.00. Там будут загадывать загадки, пройдут эстафеты, мастер-классы и многое другое. Также там будет работать фотостудия, где можно сфотографироваться в этнических костюмах.

В Парке Горького с 11.00 до 15.00 в рамках проекта "Прогулки с историей" запланированы экскурсии. Пришедшие узнают историю создания парка. А для самых любопытных пройдет квест.

В Лианозовском парке москвичи и гости города смогут проверить свои знания культуры и традиций народов, проживающих на территории России, в квесте. С 13.00 до 16.00 посетителей ждет спортивная эстафета, музыкальная программа и мастер-классы по изготовлению традиционных кукол-оберегов в технике "аппликация".

В парке "Кузьминки" с 13.00 до 16.00 все желающие смогут освоить различные техники художественной росписи, послушать лекцию на тему "Народы и народности России", а также принять участие в квесте.

В 13:00 праздник начнется на главной сцене парка "Фили". Праздничная программа будет длиться три часа.

В Сокольниках программа в честь Дня народного единства пройдет с 13.00 до 17.00. Праздник начнется с фольклорной программы от театра "Держава".

На Поклонной горе с 13.00 до 16.00 на сцене для гостей выступят танцевальные коллективы, музыкальные группы и сольные артисты.

В Перовском парке, с 14.00 до 17.00 будет проходить интерактивная программа, посвященная изучению самобытных национальных культур.

В Сиреневом саду, с 13.00 до 16.00, для детей пройдут веселые спортивные эстафеты с заданиями на меткость и ловкость.

В это же время в Парке "Красная Пресня" можно будет послушать русские народные песни, каверы на мировые хиты и авторские композиции артистов.

А в усадьбе "Воронцово" с 17.00 до 20.00 все желающие узнают тайны древних ремесел на ярмарке мастеров, поучаствуют в старинных забавах и также послушают фолк.

Ранее сообщалось, что 1 ноября Москву украсят 400 праздничных плакатов, выполненных в едином фирменном стиле с хештегом #мыедины. Плакаты будут размещены на городских билбордах, остановках наземного транспорта и афишных стендах. Также праздничную подсветку включат на Новом Арбате.

Трехдневные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня народного единства, напомнили в Роструде. Отдыхать граждане будут с 2 по 4 ноября включительно. В пятницу, 1 ноября, предпраздничного сокращенного рабочего дня не будет, поскольку этот день не предшествует непосредственно понедельнику, 4 ноября.

День народного единства отмечается с 2005 года. Праздник учредили в честь освобождения Москвы от польской интервенции в 1612-м. В тот год Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому удалось взять штурмом Китай-город 22 октября. Именно эта дата по юлианскому календарю (или 4 ноября по григорианскому) выбрана в качестве дня праздника.

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