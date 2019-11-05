Министерство иностранных дел России удивил отказ Эстонии пропустить в свои территориальные воды судно "Академик Примаков" без объяснения причин. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, этот инцидент вызывает недоумение, поскольку в 2019 году российское судно уже два раза получало необходимое разрешение.

Захарова добавила, что этот случай стал уже третьим. В начале октября Эстония запретила пролет через свою территорию самолету с заместителем председателя правительства России на борту. Чуть раньше – заход в территориальные воды страны российскому учебному судну "Седов".

Ранее эстонский департамент внешней разведки посчитал, что гражданские суда России выполняют задания спецслужб и занимаются "пропагандистской деятельностью".

В октябре МИД Латвии осудил проведение в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками. Как говорилось в сообщении на сайте ведомства, "вхождение Красной Армии означало возобновление советской оккупации". В этой связи салют дипломаты назвали "недружественным шагом".

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