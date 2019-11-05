Певица Ева Польна рассказала о состоянии госпитализированной дочери. По словам артистки, состояние девочки стабилизировалось.

14-летняя Эвелин, общая артистов Евы Польны и Дениса Клявера, попала в больницу с сильным приступом астмы. Девочку доставили в медучреждение в критическом состоянии.

Певица по своей инициативе решила поставить в известность поклонников ее таланта о том, состояние здоровья дочери стабилизировалось, она находится под контролем врачей.

"Спасибо всем за поддержку!", – заявила Ева Польна.

Артистка также добавила, что некоторые аспекты жизни не должны становится предметом общественного обсуждения.

Об улучшении состояния Эвелин рассказал и ее отец, Денис Клявер. Певец поблагодарил за поддержку и сообщил, что "сейчас уже все хорошо".

.