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Дочь Евы Польны выздоравливает
Эвелин пострадала от приступа астмы, но сейчас состояние ее здоровья улучшается.
Певица Ева Польна рассказала о состоянии госпитализированной дочери. По словам артистки, состояние девочки стабилизировалось.
14-летняя Эвелин, общая артистов Евы Польны и Дениса Клявера, попала в больницу с сильным приступом астмы. Девочку доставили в медучреждение в критическом состоянии.
Певица по своей инициативе решила поставить в известность
поклонников ее таланта о том, состояние здоровья дочери стабилизировалось, она
находится под контролем врачей.
"Спасибо всем за поддержку!", – заявила Ева Польна.
Артистка также добавила, что некоторые аспекты жизни не
должны становится предметом общественного обсуждения.
Об улучшении состояния Эвелин рассказал и ее отец, Денис Клявер. Певец поблагодарил за поддержку и сообщил, что "сейчас уже все хорошо".
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