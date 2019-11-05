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Происшествия

Арестованы по подозрению в терроризме

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Арестованы по подозрению в терроризме

M24.ru 05 ноября 2019г., 14:20

Заключены под стражу подозреваемые в подготовке теракта в Москве.

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Черемушкинский суд столицы санкционировал арест 30-летнего сторонника радикального ислама, которого подозревают в подготовке террористического акта в столице.

"По ходатайству следствия судом в отношении Таланта Онурова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 января 2020 года", – сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирэна Козаева, отметив, что судебное заседание прошло 3 ноября.

Как отмечается, более подробную информацию в суде не сообщили. Однако, по данным источника агентства, подозреваемый, являясь сторонником радикального ислама, занимался созданием условий, а также поиском соучастников, чтобы совершить в столице теракт.

"Для этого он подбирал место, где можно было совершить преступление, а также активно изучал материалы по изготовлению взрывного устройства", – сказал собеседник агентства.

Директор ФСБ РФ Александр Бортников ранее сообщил, что правоохранительные органы РФ с начала года предотвратили 39 терактов, ликвидировали 49 террористических ячеек, планировавших атаки в различных регионах РФ. Директор ФСБ также добавил, что в текущем году спецслужбы совместно с Генпрокуратурой и Роскомнадзором ограничили доступ к более восьми тысячам интернет-ресурсов "деструктивной направленности".

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