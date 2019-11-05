Происшествия

При пожаре в жилом доме в Казани были спасены 28 человек. Главное управление МЧС России по Татарстану.

Инцидент произошел в доме на улице Нурсултана Назарбаева. Пожар начался на четвертом этаже возле эвакуационного выхода на площади около 10 квадратных метров. Пожарные смогли спасти 28 человек, из них 13 детей. Еще 20 жильцов самостоятельно покинули здание. Для спасения людей сотрудники экстренных служб развернули автоматические подъемники.

Позднее пятеро детей были госпитализированы в больницу из-за отравления продуктами горения. Всего к ликвидации пожара привлекались 59 человек и 20 единиц техники.



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