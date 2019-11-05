Автомагистраль

Электробусы вышли на линии в районе Киевского вокзала в столице во вторник, 5 ноября. Инновационный транспорт начал работать на маршрутах № т34к (до улицы Кравченко) и 791 (до 4-го Сетуньского проезда). Таким образом, число электробусных маршрутов в Москве увеличилось до 16.

«В этом году у Киевского вокзала полностью обновили площадь, сделали удобный пересадочный узел, установили зарядные станции. Мы перевели на электробусы два автобусных маршрута, по мере дальнейшего подключения зарядной инфраструктуры количество электробусных маршрутов здесь увеличится. Сегодня общее число экологически чистых автобусов на улицах столицы составляет 245 машин», – рассказал главный инженер ГУП «Мосгортранс» Павел Хмелёв.

Маршрут № т34к проходит от Киевского вокзала через Мосфильмовскую улицу, метро «Ломоносовский проспект», «Университет» и проспект Вернадского до улицы Кравченко. Электробусы № 791 связали транспортный узел в центре города с 4-м Сетуньским проездом на западе Москвы.

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