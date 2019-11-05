версия для печати
Автомагистраль
Автобусы «М5» и №158 изменят направление движения
Изменения в движении транспорта 5 и 7 ноября вступят в действие на время проведения праздничного марша..
Маршруты автобусов «м5» и №158 будут изменены 5 и 7 ноября в связи с подготовкой и проведением праздничного марша.
5 и 7 ноября с 6:00 меняются автобусные маршруты в центре
города. Автобусы поедут: «м5» - от Нагорного бульвара до ул. Балчуг; №158 - от
3-го Павелецкого проезда до ул. Балчуг.
Изменения вводятся на время подготовки и проведения праздничного марша и будут действовать до его окончания.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.