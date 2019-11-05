Автомагистраль

Маршруты автобусов «м5» и №158 будут изменены 5 и 7 ноября в связи с подготовкой и проведением праздничного марша.

5 и 7 ноября с 6:00 меняются автобусные маршруты в центре города. Автобусы поедут: «м5» - от Нагорного бульвара до ул. Балчуг; №158 - от 3-го Павелецкого проезда до ул. Балчуг.

Изменения вводятся на время подготовки и проведения праздничного марша и будут действовать до его окончания.

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