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Автомагистраль

Автобусы «М5» и №158 изменят направление движения

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Автобусы «М5» и №158 изменят направление движения

Информационный Центр Правительства Москвы 05 ноября 2019г., 14:58

Изменения в движении транспорта 5 и 7 ноября вступят в действие на время проведения праздничного марша.

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Маршруты автобусов «м5» и №158 будут изменены 5 и 7 ноября в связи с подготовкой и проведением праздничного марша.

5 и 7 ноября с 6:00 меняются автобусные маршруты в центре города. Автобусы поедут: «м5» - от Нагорного бульвара до ул. Балчуг; №158 - от 3-го Павелецкого проезда до ул. Балчуг.
Изменения вводятся на время подготовки и проведения праздничного марша и будут действовать до его окончания.

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