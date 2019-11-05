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Москва

Гендиректор госкорпорации "Роснано" считает, что в интернет-сфере государству лучше не оказывать чрезмерно сильного давления.

www.topnews.ru 05 ноября 2019г., 17:10

По мнению Анатолия Чубайса государство пока оно старается, скорее, пережать в интернет-сфере.

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Гендиректор госкорпорации "Роснано" высказал свое мнение о том, что государству в интернет-сфере лучше не дожать, чем пережать.

 "В целом, мне кажется, что в интернет-сфере все-таки государству лучше не дожать, чем пережать. А пока оно старается, скорее, пережать", - сказал гендиректор госкорпорации "Роснано".

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