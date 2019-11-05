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Москва
Гендиректор госкорпорации "Роснано" считает, что в интернет-сфере государству лучше не оказывать чрезмерно сильного давления.
По мнению Анатолия Чубайса государство пока оно старается,
скорее, пережать в интернет-сфере.
Гендиректор госкорпорации "Роснано" высказал свое мнение о том, что государству в интернет-сфере лучше не дожать, чем пережать.
"В целом, мне кажется, что в интернет-сфере все-таки государству лучше не дожать, чем пережать. А пока оно старается, скорее, пережать", - сказал гендиректор госкорпорации "Роснано"..
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