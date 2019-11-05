Образование/Карьера

Владимир Путин заявил, что нет целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, особенно в отношении подготовки школьных преподавателей русского языка.

"По таким специальностям как русский язык – это эффективно делить бакалавриат, магистратуру? Что это дает? Что бакалавриат преподает только в младших классах что ли, а магистратура дает право преподавать в 10-11?

Это просто голая схема модная или в этом есть какой-то смысл, в сохранении этого порядка подготовки специалистов, в данном случае по русскому языку, или действительно возродить прежнюю систему, готовить, как готовили, пять лет, и давать полноценное образование, чтобы человек мог пойти преподавать в школу?" – сказал президент РФ на заседании совета по русскому языку.

Ранее на заседании Путин поручил составить единый корпус словарей и справочников с нормами современного русского языка. Президент заявил, что параллельно с актуализацией законодательства в языковой сфере нужно подготовить единый корпус справочников, словарей, содержащих нормы современного русского литературного языка использовании в качестве государственного языка РФ.

Президент заявил, что обеспокоен войной, объявленной русскому языку националистами и "пещерными русофобами". По словам Путина, русский язык пытаются вытеснить на периферию.

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