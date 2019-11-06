Происшествия

Роспотребнадзор провел проверки производителей биологически активных добавок (БАД) к пище, а также аптечных сетей, осуществляющих их реализацию.

Партии фальсифицированных субстанций, в том числе предназначенных для лечения эректильной дисфункции, были выявлены в Москве, Туле, Краснодаре, Элисте и Ирбите.

Продукция из Китая, которая содержала не заявленные при госрегистрации вещества варденафил и тадалафил, была изъята.

Решением Арбитражного суда аптечная организация, реализующая фальсификаты на территории Москвы, была оштрафована на миллион рублей.

Специалист Минздрава Фатима Дзагоева предупредила население страны о том, что БАДы могут нанести серьезный вред здоровью, если прием не согласован с врачом.

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