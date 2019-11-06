Двухэтажные аэроэкспрессы начнут курсировать в аэропорт Шереметьево из Одинцова, когда запустят первую ветку Московского центрального диаметра (МЦД-1 Белорусско-Савеловский).

Гендиректор компании "Аэроэкспресс" Алина Бисембаева говорила, что с запуском МЦД-1, все аэроэкспрессы в Шереметьево будут отправляться из Одинцова. Белорусский же вокзал станет промежуточной остановкой.

1 ноября состоялся первый тестовый рейс двухэтажного аэроэкспресса с Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево. Поезд следовал без пассажиров. Всего между аэропортом и вокзалом планируется запустить 39 пар аэроэкспрессов в обе стороны. Это будут двухэтажные поезда Stadler, тарифы на проезд при этом не изменятся.

Отмечается, что в перспективе на направлении планируется полностью заменить одноэтажные поезда. Первые два диаметра запустят до конца года. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" соединят 66 станций, с 27 из которых можно будет перейти на метро и МЦК.

Всего проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. График работы выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Также будет действовать единая билетная система.

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