Будем здоровы

Пациенты столичных поликлиник начали бесплатно получать новые кардиологические лекарства. Им выдают антикоагулянты – дабигатрана этексилат, ривароксабан и апиксабан. Назначают их только по медицинским показаниям. Такие виды препаратов стали закупать в связи с постановлением о дополнительном лекарственном обеспечении. Благодаря этим лекарствам можно предупредить инфаркт и инсульт, а также не допустить их повторения.

"Использование таких антикоагулянтов в лечении – это золотой стандарт, признанный мировым медицинским сообществом", – подчеркнул руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. Антикоагулянты уже можно получить в поликлиниках, а остальные препараты будут выдавать с января 2020 года. Это дезагреганты тикагрелор, прасугрел, гиполипидемические препараты алирокумаб, эволокумаб и эзетимиб.

Научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Аксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров заявили, что государство должно оплачивать гражданам все рецептурные лекарства. По мнению экспертов, нынешняя система государству не выгодна: люди либо отказываются от покупки лекарств и попадают в более дорогие для бюджета больницы, либо покупают медицинские препараты и оказываются за чертой бедности.

Первый зампред парламентского комитета по охране здоровья Федот Тумусов поддержал идею. Действующую систему он назвал несправедливой. Парламентарий добавил, что тема лекарственного страхования уже давно обсуждается в правительстве. В ближайшие два–три года такая система появится и в России, полагает он.

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