Московская жизнь
Транспортная доступность ЗАО улучшается
Снижению нагрузки на Мосфильмовскую улицу способствует организация движения по южному дублеру Кутузовского проспекта..
С вводом южного дублера Кутузовского проспекта нагрузка на Мичуринский проспект и улицу Мосфильмовская снизится на 5 и 11% соответственно. Сообщили в пресс-службе ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).
Улучшению циркуляции транспортных средств способствует строительство южного дублера Кутузовского проспекта от Аминьевского шоссе до улицы Мосфильмовская, к тому же принимаемые меры смогут сделать лучше транспортную доступность территорий районов ЗАО и перераспределить транспортные потоки.
Участок южного дублера Кутузовского проспекта планируют ввести до конца 2019 года. Сейчас рабочие укладывают верхний слой дорожного покрытия, обустраивают тротуары и приводят в порядок прилегающие к дороге территории.
Протяженность эстакады основного хода через улицу Минскую составит более 360 метров, ширина – по три полосы в каждом направлении. В районе развязки с данной улицей и у съезда с Мосфильмовской улицы построят подземные переходы.
Всего в составе первого участка южного дублера Кутузовского проспекта построят 5,7 километра дорог, включая основной ход от Мосфильмовской до Минской улицы длиной 2,3 километра, подъездные дороги и съезды длиной 2,1 километра, шесть эстакад, путепровод и два моста протяженностью 1,3 километра.
После окончания всех работ улучшится транспортная доступность ИЦ "Сколково", железнодорожной станции Матвеевская, будущего ТПУ "Аминьевское шоссе", метро "Минская", микрорайона Сетунь и перспективной жилой застройки района Раменки, а также западной части города в целом..
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