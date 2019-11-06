Московская сцена

6 ноября на сцене "Гоголь-центра" будет представлена специальная программа в честь 30-летия театра "Балет Москва". На праздничном вечере будут показаны фрагменты работ, вошедшие в золотой фонд театра – хитовые постановки российских и зарубежных хореографов.

Зрители увидят отрывки из спектаклей "Эквус" Анастасии Кадрулевой и Артема Игнатьева, "Танцпол" Йеруна Вербрюггена, "Транскрипция цвета" Хуанко Аркеса, "Кафе Идиот" Александра Пепеляева и "Все пути ведут на Север" Карин Понтьес. Две последние работы – лауреаты Национальной театральной премии "Золотая маска" в номинации "Лучший спектакль современного танца". Над концепцией праздничного вечера работают режиссер Евгений Кулагин и хореограф Иван Естегнеев.

Поздравить артистов с юбилеем придут видные театральные деятели, ведь "Балет Москва" – это один из самых сильных хореографических театров России. Его художественная политика основана на синтезе классики и новаторства, а в театре две труппы – классического и современного танца.

"Мы работаем с российскими и зарубежными хореографами нового поколения, чьи имена заметны на мировой сцене, – рассказывает директор театра "Балет Москва" Елена Тупысева, – все спектакли были созданы в сотрудничестве с нашими артистами и не имеют аналогов в других театрах".

Яркая иллюстрация подхода к репертуару – последняя смелая коллаборация театра с Йеруном Вербрюггеном. Молодой бельгийский хореограф, прозванный критиками "Тимом Бертоном в балете", специально к юбилейному сезону поставил спектакль "Танцпол", где на одной сцене объединил классическую и современную труппы театра, оставшись верным своему авангардному стилю танца. Музыку для спектакля специально написал шведский композитор Стефан Левин.

На этом творческие планы театра не останавливаются, и в январе 2020 года у современной труппы выйдет новая постановка "Смерть и Девушка" хореографа Исана Рустема, а в сентябре на российской сцене состоится дебют голландского хореографа Вубке Куйдерсма с участием артистов классической труппы.

Когда: 6 ноября, в 20:00

Где: Большая сцена "Гоголь-центра"

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