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Cпорт

Команда 'Зенит' не смогла выиграть в матче четвертого тура Лиги Чемпионов

Команда "Зенит" не смогла выиграть в матче четвертого тура Лиги Чемпионов

www.topnews.ru 06 ноября 2019г., 11:08

Встреча на стадионе прошла 5 ноября в Санкт-Петербурге 0:2 в пользу сборной "Лейпциг". .

5 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе Газпром Арена в матче четвертого тура Лиги Чемпионов российский "Зенит" проиграл домашний матч немецкому "Лейпцигу". Встреча завершилась со счетом 0:2.

Таким образом "РБ Лейпциг", набрав девять очков, лидирует в турнирной таблице группы G. "Зенит" (4) — на 2-м месте.


Первым гол немцы реализовали на 5-й добавочной минуте первого тайма. Отличился Диего Демме, когда после неудачного стандарта в исполнении Забитцера, угадав с отскоком мяча, отправил мяч точно в ворота соперника.

На 63-й минуте уже Забитцер обыграл вратаря и закатил мяч в ворота, установив окончательный счет в матче

Голы: 45+5' 0:1 Диего Демме, 63' 0:2 Эмиль Форсберг.

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