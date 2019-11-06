5 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе Газпром Арена в матче четвертого тура Лиги Чемпионов российский "Зенит" проиграл домашний матч немецкому "Лейпцигу". Встреча завершилась со счетом 0:2.

Таким образом "РБ Лейпциг", набрав девять очков, лидирует в турнирной таблице группы G. "Зенит" (4) — на 2-м месте.



Первым гол немцы реализовали на 5-й добавочной минуте первого тайма. Отличился Диего Демме, когда после неудачного стандарта в исполнении Забитцера, угадав с отскоком мяча, отправил мяч точно в ворота соперника.

На 63-й минуте уже Забитцер обыграл вратаря и закатил мяч в ворота, установив окончательный счет в матче

Голы: 45+5' 0:1 Диего Демме, 63' 0:2 Эмиль Форсберг.

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