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Cпорт

Сергей Ковалев проиграл Саулю Альваресу

Сергей Ковалев проиграл Саулю Альваресу

www.topnews.ru 06 ноября 2019г., 04:19

Встреча в Лас-Вегасе лишила Сергея Ковалева шанса еще раз защитить титул чемпиона мира WBO.

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Россиянин Сергей Ковалев в бою с мексиканцем Саулем Альваресом не сумел во второй раз защитить титул чемпиона мира WBO, проиграв нокаутом.

В ночь на 3 ноября В Лас-Вегасе прошел боксерский вечер, главным событием которого стал бой чемпиона WBO в полутяжелом весе россиянина Сергея Ковалева с обладателем титулов WBA и WBC в среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом.

Однако по итогам поединка Ковалев не сумел защитить титул, проиграв мексиканцу в 11-ом раунде нокаутом.

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