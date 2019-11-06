Россиянин Сергей Ковалев в бою с мексиканцем Саулем Альваресом не сумел во второй раз защитить титул чемпиона мира WBO, проиграв нокаутом.

В ночь на 3 ноября В Лас-Вегасе прошел боксерский вечер, главным событием которого стал бой чемпиона WBO в полутяжелом весе россиянина Сергея Ковалева с обладателем титулов WBA и WBC в среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом.

Однако по итогам поединка Ковалев не сумел защитить титул, проиграв мексиканцу в 11-ом раунде нокаутом.

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