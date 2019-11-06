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Здесь интересно

Cтартует проект, посвященный искусству создания букетов

Фото: hortus.ru

Cтартует проект, посвященный искусству создания букетов

Информационный Центр Правительства Москвы 06 ноября 2019г., 11:32

Композиционным материалом в букетах станут сухофрукты и орехи.

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Мастер-класс "Сладкие букеты из сухофруктов и орехов" можно будет посетить 10 ноября в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород".

Гости сада смогут сделать оригинальные и практичные композиции из фиников, кумкватов, грецких и земляных орехов, разноцветных лепестков ананаса, груши, вишневой пастилы, кураги.

Кроме того, 8, 9 и 10 ноября в "Аптекарском огороде" обучат созданию садика из растений засушливых местообитаний, лавандовых саше, брошек и свечей с цветами, композиций икэбана с хризантемой, а также плетению мандалы в виде лотоса и технике японской живописи тушью на тончайшей рисовой бумаге суми-э.

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Москва-Инфо
   