Здесь интересно

Мастер-класс "Сладкие букеты из сухофруктов и орехов" можно будет посетить 10 ноября в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород".

Гости сада смогут сделать оригинальные и практичные композиции из фиников, кумкватов, грецких и земляных орехов, разноцветных лепестков ананаса, груши, вишневой пастилы, кураги.

Кроме того, 8, 9 и 10 ноября в "Аптекарском огороде" обучат созданию садика из растений засушливых местообитаний, лавандовых саше, брошек и свечей с цветами, композиций икэбана с хризантемой, а также плетению мандалы в виде лотоса и технике японской живописи тушью на тончайшей рисовой бумаге суми-э.

.