Здесь интересно

5 ноября в павильоне №75 ВДНХ стартовала 16-я Международная выставка-конференция профессиональных видеотехнологий NATEXPO 2019, сообщила пресс-служба выставки. В течение трех дней здесь можно ознакомиться с современным оборудованием и программным обеспечением, узнать о тенденциях развития цифрового телевидения третьего поколения, виртуальной реальности, а также перспективах применения голографических технологий.

NATEXPO — одна из ведущих выставок в мире в области теле- и радиовещания. Среди ее ежегодных участников крупнейшие мировые бренды: AJA, Aveco, Avid, BroadView, Calrec, Canon, ChyronHego, Dalet, Evertz, EVS, Grass Valley, Imagine Communications, JVCKenwood, Lawo, Panasonic, Ikegami, Manfrotto, Nevion, Riedel, Rohde & Schwarz, Ross Video.

Традиционно на NATEXPO свои разработки презентуют отечественные компании. Так, системный дом «Деловые партнеры» представил программно-аппаратную систему Emerlink ADS, предназначенную для повышения уровня стабильности передачи медиапотоков по наземным IP-каналам связи. На стенде компании «Анник-ТВ» можно увидеть еще одну новинку: мобильный интерком — компактное устройство для обеспечения служебной связи «на выезде». Обе разработки в этом году номинированы на Премию имени Зворыкина, церемония награждения которой состоится в первый день работы выставки в 12:00 в павильоне №75.

Главной темой XXIII Международного конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей, проходящего одновременно с выставкой 5 и 6 ноября, стало совместное развитие цифрового ТВ и цифровой экономики России. В ходе пленарных заседаний, дискуссий и круглых столов участники подведут первые итоги цифровизации, рассмотрят международные тренды медиаиндустрии, определят приоритетные задачи и перспективные направления ее дальнейшего развития.

В рамках Технической конференции пройдет презентация новейшей AR-студии телекомпании «Стрим», первой 4K ПТС, собранной в России, нового эфирного комплекса компании «Медиалогистика», MAM-системы «СТС Медиа», виртуальной эфирной аппаратной телеканала Ocean-TV, проекта Avid Media Central на телеканале Совета Федерации РФ, модернизации федерального телеканала «ТВ Центр» и даже киберспортивной арены, построенной на стандарте NDI. Кроме того, на выставке продолжит работу ежегодный Клуб технических директоров ВГТРК.

Время работы: 5 и 6 ноября с 10:00 до 18:00, 7 ноября с 10:00 до 17:00.

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