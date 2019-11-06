Готовим вкусно

Ингредиенты:

говядина мякоть 300 граммов

вода 1 литр

лук 2 штуки

картофель 5 штук

чеснок 2 зубчика

жир 3 ст. ложки

мука 2 ст. ложки

паприка молотая 1 ч. ложка

тмин 1 ч. ложка

майоран молотый 1 ч. ложка

сольпо вкусу

перец молотый по вкусу



Для приготовления, возможно, вам понадобятся:



Кастрюля

Черпак

Нож

Способ приготовления

Лук резанный кубиками обжариваем в 1,5 ст.л.жира,добавляем мясо вымытое просушенное и нарезанное кубиками,немного обжарим его до золотистой корочки,заливаем небольшим количеством воды и тушим до мягка.Добавляем картофель кубиками,паприку,тмин,соль,перец,,помешаем и заливаем водой .На оставшемся жиру поджариваем муку слегка и доливаем воды,немного поварим и добавляем к тушеному мясу и картошке.Варим все вместе еще немного и доводим до вкуса майораном и тертым чесноком.

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