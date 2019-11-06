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Готовим вкусно

Рецепт приготовления супа-гуляш

Рецепт приготовления супа-гуляш

http://www.mmenu.com/ 06 ноября 2019г., 12:44

Описание приготовления супа с гуляшом из говядины, чесноком, луком и картофелем.

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Ингредиенты:

говядина мякоть 300 граммов
вода 1 литр
лук 2 штуки
картофель 5 штук
чеснок 2 зубчика
жир 3 ст. ложки
мука 2 ст. ложки
паприка молотая 1 ч. ложка
тмин 1 ч. ложка
майоран молотый 1 ч. ложка
сольпо вкусу
перец молотый по вкусу
 
Для приготовления, возможно, вам понадобятся:

Кастрюля
Черпак
Нож

Способ приготовления

Лук резанный кубиками обжариваем в 1,5 ст.л.жира,добавляем мясо вымытое просушенное и нарезанное кубиками,немного обжарим его до золотистой корочки,заливаем небольшим количеством воды и тушим до мягка.Добавляем картофель кубиками,паприку,тмин,соль,перец,,помешаем и заливаем водой .На оставшемся жиру поджариваем муку слегка и доливаем воды,немного поварим и добавляем к тушеному мясу и картошке.Варим все вместе еще немного и доводим до вкуса майораном и тертым чесноком.

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