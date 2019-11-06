Готовим вкусно

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Азиатский вкусовой колорит
Описание cпособа приготовления азиатского салата с апельсинами и орехами кешью..
Ингредиенты:
листья салата
180 граммов
апельсины
2 штуки
морковь
300 граммов
капуста краснокочанная
400 граммов
орехи кешью
100граммов
корень имбиря по вкусу
лимоны
0.5 штуки
соус соевый
по вкусу
Для приготовления, возможно, вам понадобятся:
Сковорода
Нож
Терка
Способ приготовления:
Иногда так хочется побаловать себя чем-то легким, витаминным и оригинальным. Можно попробовать приготовить азиатский салат с апельсинами и орехами кешью. Его интересный вкус не оставит равнодушными тех, кто любит сочетание чуть кисло- сладкого и соленого. Его текстура понравится тем, кто предпочитает хрустящий и легкий салат. Я готовлю всегда достаточно много этого салата, так как он очень нравится моей семье, но если Вам необходимо меньшее количество, то уменьшите количество ингредиентов в два раза и Вы получите тарелку свежего салата примерно на 4 порции.
Для приготовления азиатского салата нам нужно:
150 -180 гр свежего листа салата
300 гр апельсин ( 1 крупный)
300 гр моркови
400 гр краснокачанной капусты
100 гр орехов кешью
Для приготовления заправки к салату нам нужно:
свежий имбирь по вкусу
0,5 шт лимона
0,5 шт апельсина
соевый соус по вкусу
Подготовим свежие овощи. Листья салата тщательно моем и подсушиваем. Морковь трем на терке, капусту мелко шинкуем, апельсин очищаем от шкурки и режем небольшими кубиками,
В подготовленную большую тарелку, в которой мы и будем подавать наш салат, рвем руками, небольшими кусочками листья салата. ( также салат можно подавать порционно, т.е. сразу раскладывать салатик на отдельные тарелочки). Поверх листьев салата выкладываем капусту, потом морковь и апельсин.
Приготовим заправку для салата. На мелкой терочке трем свежий имбирь, добавляем к нему свеже - выжатые соки апельсина и лимона, приправляем соевым соусом. Количество самой заправки, соков и соевого соуса необходимо регулировать по Вашему вкусу.
Поливаем сверху салат готовой заправкой и посыпаем целыми
орехами кешью. Салат готов, можно подавать его к столу. Перемешивать салат
нужно перед тем как будете его кушать.
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