Готовим вкусно

Ингредиенты:

листья салата

180 граммов

апельсины

2 штуки

морковь

300 граммов

капуста краснокочанная

400 граммов

орехи кешью

100граммов

корень имбиря по вкусу

лимоны

0.5 штуки

соус соевый

по вкусу



Для приготовления, возможно, вам понадобятся:

Сковорода

Нож

Терка

Способ приготовления:

Иногда так хочется побаловать себя чем-то легким, витаминным и оригинальным. Можно попробовать приготовить азиатский салат с апельсинами и орехами кешью. Его интересный вкус не оставит равнодушными тех, кто любит сочетание чуть кисло- сладкого и соленого. Его текстура понравится тем, кто предпочитает хрустящий и легкий салат. Я готовлю всегда достаточно много этого салата, так как он очень нравится моей семье, но если Вам необходимо меньшее количество, то уменьшите количество ингредиентов в два раза и Вы получите тарелку свежего салата примерно на 4 порции.

Для приготовления азиатского салата нам нужно:

150 -180 гр свежего листа салата

300 гр апельсин ( 1 крупный)

300 гр моркови

400 гр краснокачанной капусты

100 гр орехов кешью



Для приготовления заправки к салату нам нужно:

свежий имбирь по вкусу

0,5 шт лимона

0,5 шт апельсина

соевый соус по вкусу



Подготовим свежие овощи. Листья салата тщательно моем и подсушиваем. Морковь трем на терке, капусту мелко шинкуем, апельсин очищаем от шкурки и режем небольшими кубиками,

В подготовленную большую тарелку, в которой мы и будем подавать наш салат, рвем руками, небольшими кусочками листья салата. ( также салат можно подавать порционно, т.е. сразу раскладывать салатик на отдельные тарелочки). Поверх листьев салата выкладываем капусту, потом морковь и апельсин.

Приготовим заправку для салата. На мелкой терочке трем свежий имбирь, добавляем к нему свеже - выжатые соки апельсина и лимона, приправляем соевым соусом. Количество самой заправки, соков и соевого соуса необходимо регулировать по Вашему вкусу.

Поливаем сверху салат готовой заправкой и посыпаем целыми орехами кешью. Салат готов, можно подавать его к столу. Перемешивать салат нужно перед тем как будете его кушать.



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