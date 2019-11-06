Готовим вкусно

Для приготовления полезного и питательного напитка потребуется:



яблоко – 1-2 шт.;

очищенная тыква кусочками (свежая или отварная) – 1 стакан с горкой;

мед – 1-2 ст. л.;

вода – 100 -150 мл;

корица – ½ ч. л. (по желанию).

Все продукты смешать и взбить в блендере около полутора-двух минут. Если корица не входит в число ваших любимых пряностей, ее смело можно исключить или взять меньшее количество, чем в рецепте.

Употреблять густой коктейль можно как в качестве отдельного блюда, так и аперитива.

Имбирный смузи с тыквой

Имбирь известен не только своим жиросжигающим эффектом. Корень – отличный способ иммуностимуляции организма. Богатый витаминами он обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами.

Ингредиенты:

имбирь молотый – 8-10 г (2 ч. л.);

тыква – 200 г;

банан свежий – 1 шт.;

мед жидкий – 8 г (1 ч. л.);

корица – 7 г (1 ч. л.);

дробленый миндаль – 30 г (для украшения).

Рецепт не требует огромных усилий: с помощью блендера взбить ингредиенты. Готовую массу посыпать сверху измельченным миндалем. Тыквенный смузи с имбирем готов! Идеально подходит для похудения.

Из тыквы с молоком и овсяными хлопьями

Средство для профилактики осенней простуды. Польза и вкус слились воедино, а, значит, оценит даже ребенок.

Что понадобится:

овсяные хлопья – 30 г (2 ст. л. с верхом);

корица – ½ ч. л.;

тыквенная мякоть кусочками – 150-200 г;

молоко – 200 мл;

мед – 0,5 – 1 ч. л.

Приготовление: в чашу блендера поместить измельченный овощ, залить молоком, добавить мед, корицу, хлопья. Взбить.

Тыквенно-цитрусовый

Вкуснейший тонизирующий смузи из тыквы и апельсина разбавит осеннюю хандру сладкими красками и подарит нотку задора романтическому вечеру.

Что понадобится:

грейпфрут – 1 плод;

свежая тыква – 300 г (допускается отварная или запеченная);

мед – 2-3 ч. л.;

апельсин – 1 шт.;

на кончике ножа молотая корица, имбирный порошок, мускатный орех. Пряности по желанию можно заменить мятой.

Как готовить:

Почистить цитрусовые от кожуры, разделить на дольки. Белые перегородки в апельсине можно оставить, а в грейпфруте лучше удалить. Забегая вперед, нужно сказать, что апельсиновая цедра в данном рецепте не понадобится. Но она всегда в почете в замороженном виде, приветствуется в огромном количестве блюд, а для соусов вовсе идет на «ура».

В блендере превратить кусочки тыквы в овощное пюре.

Добавить к нему апельсин, грейпфрут с медом и специи для аромата и пряного вкуса.

Взбивать пару минут. Масса должна напоминать густой йогурт.

Разлить полученный смузи в емкости. Веточка мяты подчеркнет сладость. Перед тем, как насладиться новинкой, любителям «холодка» рекомендуется добавить лед.

Смузи «вяжущий»

Напиток согреет осенним вечером, а блюдо станет вкусным и оригинальным десертом при встречах с друзьями.

Потребуется:

мандарины – 3 шт. (можно заменить на 1 апельсин);

мякоть тыквы – 150 г;

хурма, очищенная от кожицы – 2 шт.;

куркума – щепотка;

мед по вкусу;

сок половинки лимона.

Отварить тыкву или приготовить на пару. Смешать с остальными продуктами в блендере и взбить. Ароматный коктейль готов. Так просто и нереально вкусно!

Тыквенный смузи с бананом

Продукты:



облепиха – 125 г;

вода – 100 мл;

тыква свежая или отварная – 150 г;

банан спелый – 1 шт.;

мед – 1-2 ч. л.;

молотая корица по вкусовым предпочтениям.

Все компоненты взбить до однородного состояния. Разлить по бокалам, украсить корицей и наслаждаться вкусом витаминного осеннего смузи.

Получить напиток с более нежной текстурой поможет использование облепихового сока. Как готовить: ягоды поместить в чашу блендера, добавить немного кипяченой воды (50-70 мл). Измельчить, а жмых отжать.

С финиками

Добавить в смузи экзотических ноток можно с помощью фиников. Для этого понадобятся:

4 финика, очищенных от косточек;

200 г тыквенной мякоти;

2-3 дольки лимона;

вода – стакан;

1-2 банана;

1-2 ч. л. очищенных тыквенных семечек;

ванильный экстракт на кончике чайной ложки (по желанию).

Все перечисленные ингредиенты доводятся до единой консистенции в блендере. Экстракт ванилина добавляется исключительно для придания десерту приятного запаха. По необходимости разбавить водой для достижения напитком нужной густоты.

«Льняной» смузи

Следующий витаминный рецепт тыквенного смузи включает в себя льняные семена и миндальное молоко.

Потребуется взять:

200 г запеченной мякоти тыквенного плода;

1,5 ст. л. (около 20 г) семечек льняных;

миндальное молоко – 200 мл;

2 ст. л. (около 30 г) овсяных хлопьев;

по щепотке молотого ореха и корицы (не более ½ ч. л. каждого ингредиента).

Все взбивается в блендере (миксером). Смузи с тыквой, семенами льна и пряностями готов. По желанию сверху можно посыпать корицей.

Тыквенный смузи с морковью

Смузи из удивительного микса тыквы и моркови является одним из лучших рецептов для улучшения пищеварения.

Для смеси понадобится:

тыква – 100 г;

1 небольшая морковь;

йогурт – 100 мл:

2-3 кубика льда.

Овощи почистить, порезать кусочками. Все ингредиенты совместить в блендере и довести до состояния однородной субстанции.

Смузи «Перчинка»

Для придания оздоровительному напитку пикантных пряных ноток можно использовать специи, например, перец черный и орех мускатный.

Помимо нарезанной тыквы (300 г) следует взять:

специи – мускатный орех, корица, черный перец, имбирный порошок, ванилин – по щепотке;

средний банан;

воду для общей массы;

мед – 2-3 ч. л.

Взбить все компоненты, добавить воды для нужной консистенции десерта.

Перед тем как поместить в чашу блендера специи, их можно предварительно растолочь в ступке.

Смузи «Семечка»

Если хочется совместить весьма необычный вкус с хорошими очищающими и гипотензивными свойствами, то смузи с тыквенными семечками — отличный вариант.

Для приготовления необходимо иметь под рукой:

1-2 ст. л. тыквенных семечек (очищенных и промытых);

15 г (1 ст. л.) злаковых хлопьев не для быстрой варки;

средний банан;

небольшое яблоко;

100-150 мл самого нежирного кефира;

вода для придания коктейлю нужной консистенции.

Алгоритм приготовления самый простейший — все ингредиенты перемешиваются в блендере. Все готово! Пора приступать к дегустации и при необходимости подсластить медом.



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