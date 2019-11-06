Готовим вкусно

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Рецепт приготовления cмузи из тыквы
Описание cпособа приготовления тыквенного cмузи с яблоками..
Для приготовления полезного и питательного напитка потребуется:
яблоко – 1-2 шт.;
очищенная тыква кусочками (свежая или отварная) – 1 стакан с горкой;
мед – 1-2 ст. л.;
вода – 100 -150 мл;
корица – ½ ч. л. (по желанию).
Все продукты смешать и взбить в блендере около полутора-двух минут. Если корица не входит в число ваших любимых пряностей, ее смело можно исключить или взять меньшее количество, чем в рецепте.
Употреблять густой коктейль можно как в качестве отдельного блюда, так и аперитива.
Имбирный смузи с тыквой
Имбирь известен не только своим жиросжигающим эффектом. Корень – отличный способ иммуностимуляции организма. Богатый витаминами он обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами.
Ингредиенты:
имбирь молотый – 8-10 г (2 ч. л.);
тыква – 200 г;
банан свежий – 1 шт.;
мед жидкий – 8 г (1 ч. л.);
корица – 7 г (1 ч. л.);
дробленый миндаль – 30 г (для украшения).
Рецепт не требует огромных усилий: с помощью блендера взбить ингредиенты. Готовую массу посыпать сверху измельченным миндалем. Тыквенный смузи с имбирем готов! Идеально подходит для похудения.
Из тыквы с молоком и овсяными хлопьями
Средство для профилактики осенней простуды. Польза и вкус слились воедино, а, значит, оценит даже ребенок.
Что понадобится:
овсяные хлопья – 30 г (2 ст. л. с верхом);
корица – ½ ч. л.;
тыквенная мякоть кусочками – 150-200 г;
молоко – 200 мл;
мед – 0,5 – 1 ч. л.
Приготовление: в чашу блендера поместить измельченный овощ, залить молоком, добавить мед, корицу, хлопья. Взбить.
Тыквенно-цитрусовый
Вкуснейший тонизирующий смузи из тыквы и апельсина разбавит осеннюю хандру сладкими красками и подарит нотку задора романтическому вечеру.
Что понадобится:
грейпфрут – 1 плод;
свежая тыква – 300 г (допускается отварная или запеченная);
мед – 2-3 ч. л.;
апельсин – 1 шт.;
на кончике ножа молотая корица, имбирный порошок, мускатный орех. Пряности по желанию можно заменить мятой.
Как готовить:
Почистить цитрусовые от кожуры, разделить на дольки. Белые
перегородки в апельсине можно оставить, а в грейпфруте лучше удалить. Забегая
вперед, нужно сказать, что апельсиновая цедра в данном рецепте не понадобится.
Но она всегда в почете в замороженном виде, приветствуется в огромном
количестве блюд, а для соусов вовсе идет на «ура».
В блендере превратить кусочки тыквы в овощное пюре.
Добавить к нему апельсин, грейпфрут с медом и специи для аромата и пряного вкуса.
Взбивать пару минут. Масса должна напоминать густой йогурт.
Разлить полученный смузи в емкости. Веточка мяты подчеркнет сладость. Перед тем, как насладиться новинкой, любителям «холодка» рекомендуется добавить лед.
Смузи «вяжущий»
Напиток согреет осенним вечером, а блюдо станет вкусным и оригинальным десертом при встречах с друзьями.
Потребуется:
мандарины – 3 шт. (можно заменить на 1 апельсин);
мякоть тыквы – 150 г;
хурма, очищенная от кожицы – 2 шт.;
куркума – щепотка;
мед по вкусу;
сок половинки лимона.
Отварить тыкву или приготовить на пару. Смешать с остальными продуктами в блендере и взбить. Ароматный коктейль готов. Так просто и нереально вкусно!
Тыквенный смузи с бананом
Продукты:
облепиха – 125 г;
вода – 100 мл;
тыква свежая или отварная – 150 г;
банан спелый – 1 шт.;
мед – 1-2 ч. л.;
молотая корица по вкусовым предпочтениям.
Все компоненты взбить до однородного состояния. Разлить по бокалам, украсить корицей и наслаждаться вкусом витаминного осеннего смузи.
Получить напиток с более нежной текстурой поможет использование облепихового сока. Как готовить: ягоды поместить в чашу блендера, добавить немного кипяченой воды (50-70 мл). Измельчить, а жмых отжать.
С финиками
Добавить в смузи экзотических ноток можно с помощью фиников. Для этого понадобятся:
4 финика, очищенных от косточек;
200 г тыквенной мякоти;
2-3 дольки лимона;
вода – стакан;
1-2 банана;
1-2 ч. л. очищенных тыквенных семечек;
ванильный экстракт на кончике чайной ложки (по желанию).
Все перечисленные ингредиенты доводятся до единой консистенции в блендере. Экстракт ванилина добавляется исключительно для придания десерту приятного запаха. По необходимости разбавить водой для достижения напитком нужной густоты.
«Льняной» смузи
Следующий витаминный рецепт тыквенного смузи включает в себя льняные семена и миндальное молоко.
Потребуется взять:
200 г запеченной мякоти тыквенного плода;
1,5 ст. л. (около 20 г) семечек льняных;
миндальное молоко – 200 мл;
2 ст. л. (около 30 г) овсяных хлопьев;
по щепотке молотого ореха и корицы (не более ½ ч. л. каждого ингредиента).
Все взбивается в блендере (миксером). Смузи с тыквой, семенами льна и пряностями готов. По желанию сверху можно посыпать корицей.
Тыквенный смузи с морковью
Смузи из удивительного микса тыквы и моркови является одним из лучших рецептов для улучшения пищеварения.
Для смеси понадобится:
тыква – 100 г;
1 небольшая морковь;
йогурт – 100 мл:
2-3 кубика льда.
Овощи почистить, порезать кусочками. Все ингредиенты совместить в блендере и довести до состояния однородной субстанции.
Смузи «Перчинка»
Для придания оздоровительному напитку пикантных пряных ноток можно использовать специи, например, перец черный и орех мускатный.
Помимо нарезанной тыквы (300 г) следует взять:
специи – мускатный орех, корица, черный перец, имбирный
порошок, ванилин – по щепотке;
средний банан;
воду для общей массы;
мед – 2-3 ч. л.
Взбить все компоненты, добавить воды для нужной консистенции десерта.
Перед тем как поместить в чашу блендера специи, их можно предварительно растолочь в ступке.
Смузи «Семечка»
Если хочется совместить весьма необычный вкус с хорошими очищающими и гипотензивными свойствами, то смузи с тыквенными семечками — отличный вариант.
Для приготовления необходимо иметь под рукой:
1-2 ст. л. тыквенных семечек (очищенных и промытых);
15 г (1 ст. л.) злаковых хлопьев не для быстрой варки;
средний банан;
небольшое яблоко;
100-150 мл самого нежирного кефира;
вода для придания коктейлю нужной консистенции.
Алгоритм приготовления самый простейший — все ингредиенты перемешиваются в блендере. Все готово! Пора приступать к дегустации и при необходимости подсластить медом.
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