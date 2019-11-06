Мода/Шоппинг

Модный конгломерат LVMH, владеющий такими брендами, как Louis Vuitton, Dior, Celine, Fendi и др., ведет переговоры о покупке американской ювелирной марки Tiffany. Пока никаких соглашений подписано не было, но представители обеих компаний подтвердили факт переговоров официально. Это может стать крупнейшей в истории LVMH сделкой после покупки Christian Dior в 2017 году за $7 миллиардов.







Певица и модель Кэролайн Вриланд создала капсульную коллекцию нижнего белья для марки Kiki de Montparnasse. Полупрозрачные трусики и бюстгальтеры черного, белого, красного, бордового и нюдового цветов украшены вышивками в виде губ, поедающих спагетти, помады, бокала вина и микрофона в руках.



Модный дом Zac Posen, основанный в 2001 году, закрывается из-за финансовых проблем. Креативный директор и основатель марки Зак Позен сообщил об этом утром 1 ноября. «На протяжении какого-то времени я лично пытался найти подходящего партнера [по бизнесу]. Но время вышло, сейчас сложная обстановка… Все мы проделали невероятную работу и прошли через многое. Но сейчас мне нужно подумать и сделать передышку. А также изучить мир, в котором мы сейчас живем. Понять, что делать дальше и где я смогу поделиться своим творчеством»



На этой неделе стало известно, где пройдет круизный показ 2020 года Модного дома Giorgio Armani. Марка отправится в Дубай. Точной даты и места проведения пока не известно, но инсайдеры связывают это событие с недавним открытием бутика итальянского Дома в знаменитом торговом центре Dubai Mall.



29 октября в Вероне прошел показ коллекции Intimissimi. Темой коллекции сезона осень-зима 2019-20 стало кабаре, а главными цветами — белый и черный. В первом ряду гостей сидели звездные поклонницы марки — Ирина Шейк, Кьяра Ферраньи, Сара Джессика Паркер и другие.





Рианна показала коллекцию украшений собственного модного бренда Fenty. Крупные серьги, кольца и подвески, дополненные жемчугом и камнями, вдохновлены камеей. Рекламную кампанию нигерийская фотограф Рут Оссай, и в ней приняли участие только модели африканского происхождения.



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