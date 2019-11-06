Eranthis называется это растение. Период цветения-январь, февраль. Лучше всего производить высадку растения осенью вместе с подснежниками. Если посадить клубни под кустами и листопадными деревьями, после начала весеннего периода до того, как появится листва на остальных растениях в саду можно наслаждаться сверкающим желтым ковром цветов весенника. Это растение в некотором роде ваша победа. Оно неприхотливо, с ним легко и уход за ним не очень сложный.

Цветки сидят на цветоносах высотой 7,5 см, снизу у них зеленый “воротничок" из верхушечных листьев, настоящие листья появляются только после цветения. Весенник пригоден к выгонке — при посадке клубней в сентябре в компост они зацветают в январе.

Существуют различные виды весенника. Обычно выращивают E.hyemalis, с лимонно-желтыми цветками диаметром 2,5 см и глубокоразрезными зелеными листьями. Он очень рано зацветает и может быстро заполонить небольшой участок, потому что активно размножается самосевом. Гибрид В.Тубергена (E.tubergenii) легче поддается контролю, он более вынослив, и у него более крупные цветки. У В.киликийского (E.cilicica) тоже крупные цветки, а листья с бронзовым отливом. Клубни высаживают сразу по получении.

Для посадки подходит любая хорошо дренированная почва и солнечное место или полутень. Посадку следует производить в сентябре на глубину 5 см на расстоянии 10 см. Высота растения 7,5-12 см. Размножается делением гнезд клубней каждые несколько лет в начале лета. Клубни сразу после деления высаживают.







.