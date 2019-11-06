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Дача

Выращивание цветов Эремуруса

Выращивание цветов Эремуруса

06 ноября 2019г., 14:57

Травянистый ковер станет бордюром на вашем участке и многочисленные звездчатые цветки украсят сад желтыми и оранжевыми соцветиями.

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Растение для травянистого бордюра, которое по величе ственности может соперничать с живокостью. Крупные и красочные стрелы его соцветий поднимаются почти в человеческий рост.

В отличие от соцветий живокости, соцветия эремуруса состоят из многочисленных звездчатых цветков. Растение капризное, для него нужно выбрать солнечное, защищенное от ветра место с хорошо дренированной почвой.

В сухую погоду требует обильного полива. При посадке дно ямы следует засыпать песком.

ВИДЫ: С.амый крупный Э.мощный (E.robustus) достигает высоты 2,5 м, цветет в начале июня бледно-розовыми соцветиями.

Для большинства садов он слишком велик. Шире распространен E.bungei (или Э.узколистный — E.stenophyIIus), высотой до 1,5 м, с желтым или оранжевыми соцветиями.

Легче других в культуре гибриды 'Sheb ford' и 'Ruiter' с разнообразной окраской цветков. Легок в культуре также выносливый Э.гималайский (E.himalaicus), высотой до 120 см, с белыми соцветиями. Более нежные эремурусы могут не перенести длительных морозов зимой, поэтому в конце осени почву над растениями следует прикрыть лапником или торфом.

МЕСТО И ПОЧВА: Хорошо дренированная, легкая почва и место, греваемое во второй половине дня солнцем.

ПОСАДКА: Высаживают в сентябре-октябре на глубину 8 см на рап янии 60-90 см. Высота растения 1,2-2,5 м.

РАЗМНОЖЕНИЕ: Делением кустов осенью или ранней весной.

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Москва-Инфо
   