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Московская жизнь
Движение в центре Москвы будет ограниченоИзменения в движении транспортных средств произойдут из-за праздничного марша на Красной площади. .
Несколько улиц в центре Москвы будут перекрыты в четверг, 7 ноября, из-за торжественного марша в честь 78-й годовщины военного парада на Красной площади, который проходил в этот день в 1941 году.
О перекрытии сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
С 6:00 до 13:00 будет перекрыт участок улицы Ильинка от Новой площади до Красной площади. Также перекроют Варварку от Старой площади до Красной площади и площадь Васильевский спуск.
Ограничения будут действовать с 8:00 до 12:00 на участке Моховой улицы от Большой Никитской до Тверской улицы.
Также ограничения коснутся участка Петровки от Театральной
площади, дом № 1 до Театрального проезда. Перекрытия будут действовать с 11:00
до 14:30.
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