Правительсто Москвы создало информационный сервис для жителей, переезжающих в новое жилье по программе реновации.

«Сервис поможет ответить на вопросы, какие для этого понадобятся документы, как организован переезд в равнозначную квартиру, как докупить квадратные метры, а также что делать после получения ключей от нового жилья. Воспользоваться сервисом можно без авторизации на портале», - говорится в сообщении.

Чтобы получить персональную пошаговую инструкцию, пользователь должен ввести параметры, отражающие его ситуацию: является ли он собственником жилья или владеет им на правах социального найма, куплена ли квартира в ипотеку или это жилье без обременений и т.д.

«При этом онлайн-руководство охватывает все этапы переезда - от получения письма с предложением новой квартиры до регистрации на новом месте жительства», - пояснили в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

На данный момент в сервисе доступны 24 персональных сценария. В них даны ссылки на сайты необходимых организаций, а также на необходимые онлайн-инструкции и сервисы портала.

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