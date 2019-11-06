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Московская жизнь

Система видеофиксации внедряется в Москве

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Система видеофиксации внедряется в Москве

Информационный Центр Правительства Москвы 06 ноября 2019г., 16:55

Работа турникетов в московском метрополитене будет сопровождаться мониторингом систем видеофиксации.

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Системой видеофиксации оснастят турникеты на 26 станциях столичной подземки. Об этом 6 ноября в рамках проекта «Биржа торгов» сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

«Закупка предполагает выполнение работ в вестибюлях 26 станций Московского метрополитена. Системой видеофиксации прохода будут оснащены турникеты на вход и выход, при этом общее количество переоборудованных турникетов практически достигнет 600 штук. Ранее в Москве не проводилось аналогичных закупок, поэтому сейчас особенно остро стоит вопрос поиска добросовестного поставщика, который сможет исполнить все необходимые обязательства по контракту», - сказал Геннадий Дёгтев.

Начальная цена контракта составляет 101,6 миллионов рублей, на исполнение обязательств отводится 90 календарных дней.

«После проведения закупки турникеты, оснащенные системой видеонаблюдения, появятся на 11 станциях Серпуховско-Тимирязевской линии, на семи станциях Калужско-Рижской, а также Люблинско-Дмитриевской линиях и на одной станции Таганско-Краснопресненской линии», - говорится в материалах к мероприятию.

Оснащение станций в рамках второго и последующих этапов запланировано на период с декабря 2019 года по март 2020 года.

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