В 2019-2020 гг. будет широко отмечаться 100-летие одного из старейших музыкальных учебных заведений страны –ГМПИ имени М.М.Ипполитова-Иванова и 160-летие со дня рождения его основателя, выдающегося композитора, педагога, дирижера, этнографа, крупного общественного деятеля, одного из основоположников отечественной системы музыкального образования М.М. Ипполитова-Иванова (1859-1935).

В рамках юбилейных торжеств в течение 2019-2020 гг. состоится ряд мероприятий, которые вызывают большой общественный интерес: Благотворительный концерт с участием звезд мирового исполнительского искусства М.Венгерова, Ю.Башмета, Б.Березовского. Ю.Симонова и др. 03.12.19 в Большом зале Московской консерватории, постановка оперы М.М. Ипполитова-Иванова «Ася» на сцене московского театра «Геликон-опера», концерты солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, известных исполнителей и музыкальных коллективов, выступление звезд народного пения и музыкальной эстрады - выпускников Ипполитовки. издание юбилейного альбома, посвященного истории Института и мн.др.

Стартует юбилейный год торжественной церемонией открытия памятника М.М. Ипполитову-Иванову, которая состоится 12 ноября 2019 г. (вторник) в 12:00 по адресу: г. Москва, ул. Марксистская, д.36, ГМПИ имени М.М.Ипполитова-Иванова.

Памятник является даром известного российского скульптора Айдына Зейналова.

На церемонии будут присутствовать видные государственные деятели, деятели культуры, представители дипломатического корпуса.

.