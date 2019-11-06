Вторая станция Коммунарской ветки будет выполнена в стиле супрематизма и отделана глянцевыми поверхностями.

Она пока не имеет утвержденного названия, уточнил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

«В оформлении станции проектировщики решили применить чередование глянцевых и матовых поверхностей темных и ярких цветов. В результате мы получаем образ, отсылающий к школе супрематизма, а начищенные до блеска вставки и колонны добавляют современного прочтения. Само развитие метро в этом направлении крайне важно – через несколько лет, как упоминал мэр Сергей Собянин, в районе новых станций будет жить около полумиллиона человек. Поэтому мы обеспечиваем не только развитую транспортную инфраструктуру, но и качественные проекты самих станций. Как ранее сообщил мэр Сергей Собянин, протяженность Коммунарской ветки превысит 30 километров», - отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Дизайн будущей остановки утвержден Москомархитектурой. Композиционной осью концепции стал светильник во всю длину платформы. Он разделит пополам пространство из матовых несущих рам, чередующихся с глянцевыми поверхностями стен и потолка. Колонны в центре платформы формируют отдельные зоны для движения поездов и пассажиров.

Стены и потолки станции оформят схожим образом: заглубленные глянцевые поверхности с рисунком будут чередоваться с выступающими матовыми алюминиевыми панелями.

Станция запроектирована с двумя подземными вестибюлями с выходами на будущую автодорогу, которая сейчас также проектируется. У нее будет четыре выхода, ориентированных на существующую застройку. Проектировщик: АО «Мерогипротранс».

На Коммунарской линии разместят 16 станций метро. Ее свяжут пересадками с тремя другими линиями столичной подземки, а также с Московским центральным кольцом. Коммунарская линия фактически станет дублером южных участков Сокольнической и Калужско-Рижской линий.

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