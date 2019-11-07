Новости Москва Инфо

Майор транспортной полиции в Москве попытался съесть 10 тысяч рублей взятки.

"Во время задержания за мелкую взятку на станции Москва – Савеловская майор старший оперуполномоченный уголовного розыска линейного пункта полиции на железнодорожной станции Тушино попытался съесть купюры в общей сумме 10 тысяч рублей", – сообщил источник, добавив, что майор заедал деньги семечками из ящика своего рабочего стола.

Уточняется, что задержанный успел почти полностью съесть пятитысячную и однотысячную купюры. Целыми остались еще четыре купюры по одной тысяче.

Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская заявила, что оперуполномоченный получил взятку в размере 10 тысяч рублей за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

В отношении майора возбуждено дело по части 1 статьи 291.2 УК РФ "Получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей". Обвинение пока не предъявили.

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