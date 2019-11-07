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Происшествия

Украдены фары у Алины Топаловой

Фото: instagram.com/alina_topalov

Украдены фары у Алины Топаловой

M24.ru 07 ноября 2019г., 12:14

Идет выяснение обстоятельств инцидента с кражей фар и зеркал с Porsche Panamera.

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Уголовное дело возбуждено после кражи фар и зеркал с автомобиля сестры певца Влада Топалова, сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах.

Женщина обратилась в полицию 27 октября. По ее словам, передние фары и зеркальный элемент с автомобиля сняли на стоянке в центре Москвы.

Сумма ущерба составила 120 тысяч рублей. Сейчас устанавливается личность подозреваемого.

Идет выяснение подробноcтей произошедшего инцидента.

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Москва-Инфо
   