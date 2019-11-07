Происшествия

Уголовное дело возбуждено после кражи фар и зеркал с автомобиля сестры певца Влада Топалова, сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах.

Женщина обратилась в полицию 27 октября. По ее словам, передние фары и зеркальный элемент с автомобиля сняли на стоянке в центре Москвы.

Сумма ущерба составила 120 тысяч рублей. Сейчас устанавливается личность подозреваемого.

Идет выяснение подробноcтей произошедшего инцидента.

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