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Происшествия
Украдены фары у Алины Топаловой
Идет выяснение обстоятельств инцидента с кражей фар и зеркал с Porsche Panamera..
Уголовное дело возбуждено после кражи фар и зеркал с автомобиля сестры певца Влада Топалова, сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах.
Женщина обратилась в полицию 27 октября. По ее словам, передние фары и зеркальный элемент с автомобиля сняли на стоянке в центре Москвы.
Сумма ущерба составила 120 тысяч рублей. Сейчас устанавливается личность подозреваемого.
Идет выяснение подробноcтей произошедшего инцидента..
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