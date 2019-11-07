Общественники предложили установить камеры видеонаблюдения во всех детских садах и школах России. Также предлагается открыть родителям доступ к трансляции. С помощью видеоконтроля планируют бороться с насилием со стороны педагогов. Кроме того, вопрос об обязательном видеонаблюдении встал особенно остро после трагедии в Нарьян-Маре, где мужчина убил ребенка во время тихого часа.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец сообщила, что камеры помогут избежать допроса маленьких свидетелей преступления.

"Видеонаблюдение защищает детей от дачи показаний, а это огромный стресс. Конечно, в случае возбуждения уголовного дела это происходит, но, к сожалению, таких случаев становится все больше и больше, поэтому родители выступают за камеры", – сказала Волынец.

Публиковать видео из школ и детских садов планируют запретить. Также общественники предлагают ввести ответственность для учебных заведений, которые решат не оборудовать классы гаджетами.

31 октября 36-летний пьяный мужчина подошел ко входу в детсад и позвонил в домофон. Охранник открыл ему дверь и позволил пройти в помещение, поскольку принял его за родителя одного из воспитанников.

Злоумышленник поднялся на второй этаж и смертельно ранил ножом шестилетнего мальчика. Мужчину задержали на месте преступления. Он признал вину и раскаялся в содеянном, свои действия обвиняемый объяснил голосами в голове.

Сотруднику частного охранного предприятия, пропустившего преступника, предъявили обвинение. Вину он признал частично.

Расследование дела под личный контроль взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. СК опубликовал кадры нападения.

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