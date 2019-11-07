Здесь интересно

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Идет подготовка к проведению акции "Птица синица"
На территории столичных парков неделю будут работать специалисты из Мосприроды..
11 ноября в столице стартует природоохранная эколого-просветительская акция "Птица синица".
В течение недели в природных парках, образовательных учреждениях и социальных центрах будут проходить занятия, организованные специалистами Мосприроды.
В декабре в нескольких парках также состоятся тематические квесты. Участники встреч узнают, как подкармливать птиц зимой, а также понаблюдают за животными.
Начало акции приурочено к 12 ноября – Дню Зиновия Синичника (Синичкин день). Считается, что в это время птицы в предчувствии холодов прилетают поближе к человеческому жилью и ждут помощи от людей.
Руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин ранее рассказал, что орнитологи заметили в Москву мохноногого канюка и длиннохвостую неясыть, которые прилетели в столичный регион на зимовку..
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