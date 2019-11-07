версия для печати
Происшествия
Поездка обошлась москвичу в 41 тысячу рублей
Мошенничеством назвал пассажир завышение стоимости услуг таксомоторного парка..
Инцидент произошел 5 ноября. Как рассказали в правоохранительных органах, мужчина поймал автомобиль Hyundai от здания Экспоцентра на Красной Пресне. После завершения поездки водитель потребовал заплатить 41 тысячу рублей.
Пассажир выполнил требование, но после обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Начата доследственная проверка.
Зимой полиция организовала проверку по факту завышения стоимости поездки в такси для иностранца. 28-летний житель Парижа объяснил, что в аэропорту Шереметьево к нему с коллегой подошел неизвестный и предложил услуги такси..
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.