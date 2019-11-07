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Происшествия

Поездка обошлась москвичу в 41 тысячу рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Поездка обошлась москвичу в 41 тысячу рублей

M24.ru 07 ноября 2019г., 16:27

Мошенничеством  назвал пассажир завышение стоимости услуг таксомоторного парка.

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Инцидент произошел 5 ноября. Как рассказали в правоохранительных органах, мужчина поймал автомобиль Hyundai от здания Экспоцентра на Красной Пресне. После завершения поездки водитель потребовал заплатить 41 тысячу рублей.

Пассажир выполнил требование, но после обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Начата доследственная проверка.

Зимой полиция организовала проверку по факту завышения стоимости поездки в такси для иностранца. 28-летний житель Парижа объяснил, что в аэропорту Шереметьево к нему с коллегой подошел неизвестный и предложил услуги такси.

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