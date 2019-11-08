Шестой слет вожатых в Москве является совместным мероприятием, которое реализовано департаментом культуры столицы и компанией организацией МОСГОРТУР. По всей России пройдут мероприятия 16 ноября в Цифровом деловом пространстве с участием. Не менее тысячи человек примут в нем участие по всей России.

Вожатых ждет насыщенная образовательная и развлекательная программа: воркшопы, творческие мастер-классы, интерактивные площадки, конкурсы и праздничный концерт. Также в рамках Слета пройдут ставшие уже традиционными Фестиваль вожатских танцев и отборочный этап интеллектуальной игры «Зелёный чемодан». Кроме того, на VI Московском слете вожатых впервые состоится конкурс короткометражных фильмов, созданных вожатыми совместно с профессионалами киноиндустрии.

«От вожатых во многом зависит, как пройдет детский отдых в лагере. Поэтому мы стараемся организовать для них как можно больше развивающих и мотивирующих мероприятий. Ежегодный Московский слет вожатых — это то место, где юноши и девушки могут встретиться с экспертами, получить новые знания и проявить свои таланты. Мы стремимся к тому, чтобы профессия вожатого стала престижной среди молодежи», — рассказала генеральный директор МОСГОРТУРа Инна Голубева.

В этот же день подведут итоги ежегодной премии вожатского мастерства «Солнечный парус». Статуэтку и ценные подарки получат 10 вожатых, которые достигли самых высоких результатов в летней оздоровительной кампании 2019 года.



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